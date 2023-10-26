Казахстан ведет переговоры с Египтом по вывозу казахстанцев из сектора Газа – МИД

Казахстан ведет переговоры с Египтом по возможности вывоза своих граждан из сектора Газа. Но работать в этом регионе сложно, единственный проход, который существует, закрыт, пояснил журналистам в четверг в кулуарах сената первый заместитель министра иностранных дела Кайрат Умаров.

«Наши посольства очень хорошо работают. Вы должны понимать общую ситуацию, что в сектор Газа пройти невозможно. На сегодняшний день единственный проход, который существует, – это Рафах. В настоящий момент он закрыт. Через него не идут гражданские лица, не пропускаются. В связи с этим очень сложно работать в этом регионе, который подвергается систематическим обстрелам со стороны Израиля», - объяснил Умаров.

Он заявил, что наши диппредставительства «поддерживают постоянный контакт» с гражданами Казахстана, которые находятся на территории Газы.

«Работаем с правительством Египта, работаем с различными другими официальными лицами в этом регионе для того, чтобы обеспечить вывод наших граждан с этого региона», - подчеркнул первый заместитель министра иностранных дел.

Он также добавил, что с этой проблемой столкнулись и представители 45 стран, но «пока ни один гражданин не вышел с этого региона». Умаров не стал озвучивать прогнозы, заявив, что это зависит не от Казахстана, а от государств, которые «держат оборону и не позволяют выйти гражданам любой страны из сектора Газа».