Бесплатно чипировать домашних животных в Алматы можно будет с 1 ноября

В Алматы с 1 ноября по 20 декабря можно будет бесплатно чипировать и зарегистрировать домашних животных - собак и кошек, сообщает «Казинформ» .

По данным управления предпринимательства и инвестиций, в рамках программы предусмотрено чипирование 15 тыс. домашних животных.

Процедура чипирования и регистрации в единой базе учета TANBA для жителей города будет проводиться бесплатно в следующих ветеринарных клиниках: ALLVET, «Мастино», «Барыс», «Ветстанция», MedVet, DOG PREMIUM на Грибоедова, «Хвостики» и «Айболит». При себе владелец должен иметь удостоверение личности, мобильный телефон и ветеринарный паспорт животного при его наличии либо оформить его в ветклинике за свой счет.

«Ветеринарные специалисты установят микрочип животному, введут данные животного и его владельца в единую базу учета домашних животных TANBA, после чего на мобильный номер владельца животного поступит смс-сообщение с номера 1414 (e-gov) с шестизначным кодом подтверждения kezekte.kz, который нужно сообщить ветеринарному специалисту в течение 30 секунд для подтверждения принадлежности животного», - пояснили в акимате процедуру регистрации животного.

Также предусмотрен подворовой обход с предоставлением этой услуги.