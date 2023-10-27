На севере, в центре и на востоке прогнозируются морозы
В выходные в Казахстане ожидается снег
фото Жанары Каримовой

28-30 октября на большей части Казахстана ожидаются осадки, преимущественно снег, на севере, в центре и на востоке прогнозируются морозы уже днем, сообщает «Казгидромет».

«Быстрая смена барических образований по-прежнему сохранит неустойчивый характер погоды на большей части страны, пройдут осадки, преимущественно в виде снега, с гололедными явлениями и низовой метелью», - сообщают синоптики.

По прогнозу, на севере, в центре и на востоке Казахстана ночью -5-10 и днем -2+3 градусов, на западе и юге страны, наоборот, днем температура воздуха повысится до +10+18 градусов, за исключением крайних западных регионов и горных районов юго-востока республики, где днем ожидается +2+7 градусов.

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