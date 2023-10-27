Они требуют решить жилищный вопрос и повысить пособия
В Атырау десятки женщин вышли на акцию протеста к акимату
Фото "Радио Азаттык"

В Атырау около 30 женщин собрались у здания акимата, требуя решить жилищный вопрос и повысить пособия, снизить цены на продукты, сообщает «Радио Азаттык».

Поводом для акции протеста послужила трагедия в Аягозе, где 25 октября при пожаре в частном жилом доме погибли четверо детей. Протестующие пришли с плакатами «Решите жилищный вопрос!» и «Равное пособие на всех детей». Изначально женщины собрались недалеко от акимата, а после прошли маршем до здания, выкрикивая свои требования. По словам собравшихся женщин, они устали от бедности.

Протестующие требовали, чтобы к ним вышел аким области, но на место прибыли только депутаты, а позже вышел начальник управления внутренней политики и предупредил о незаконности акции протеста. Также он пообещал передать все требования акиму, который сейчас «на совещании». Женщины попытались пройти внутрь акимата, но охрана их не пустила. После перепалки представители акимата начали вносить их в списки и пообещали впустить всех.

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