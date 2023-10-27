Казахстан рассматривает возможность поставок электроэнергии из Прикаспийского региона – Саткалиев

Казахстан рассматривает возможность поставок электроэнергии из Прикаспийского региона в Азербайджан за счет строительства высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. И предварительные обсуждения по этому вопросу уже идут. Как сообщил в пятницу в ходе брифинга министр энергетики Алмасадам Саткалиев, это позволит соединить страну с энергосистемой кавказских государств.

«Мы рассматриваем возможность осуществления поставок чистой электроэнергии из Прикаспийского региона в Азербайджан путем строительства высоковольтного кабеля по дну Каспийского моря. Мы уже начали предварительные обсуждения с нашими азербайджанскими коллегами, что позволит нас также соединить с энергосистемой кавказских государств», - сказал Саткалиев.

Он напомнил, что сейчас, в пиковый период, Казахстан покупает электроэнергию из Российской Федерации. Кроме того, исходя из архитектуры, которая сложилась в национальной энергосистеме, Минэнерго также работает с энергосистемами Центральной Азии, что «дает достаточно большое количество плюсов в рамках обеспечения взаимного резервирования и взаимных поставок электроэнергии».