Около 22 часов часть Астаны осталась без света и воды из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.

Замыкание привело к аварийному отключению по городскому кольцу ВЛ-110кВ, под ограничение подачи электроэнергии попали восемь подстанций, сообщили в Минэнерго, добавив, что выясняют причину аварии.

Генерация энергии в Астане снизилась в результате аварии с 530 МВт до 120 МВт.

По данным компании «Астана Су», аварийное отключение на ТЭЦ-2 привело также к прекращению подачи воды.

«Мы просим всех граждан запастись водой на время, пока насосы продолжают работать», - говорится в сообщении компании.

Устранить аварию в ведомствах пообещали в ближайшее время.