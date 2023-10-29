На ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание
  • 2746
Часть Астаны осталась без света и воды
Фото Бейімбет Молдағали

Около 22 часов часть Астаны осталась без света и воды из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.

Замыкание привело к аварийному отключению по городскому кольцу ВЛ-110кВ, под ограничение подачи электроэнергии попали восемь подстанций, сообщили в Минэнерго, добавив, что выясняют причину аварии.

Генерация энергии в Астане снизилась в результате аварии с 530 МВт до 120 МВт.

По данным компании «Астана Су», аварийное отключение на ТЭЦ-2 привело также к прекращению подачи воды.

«Мы просим всех граждан запастись водой на время, пока насосы продолжают работать», - говорится в сообщении компании.

Устранить аварию в ведомствах пообещали в ближайшее время.

Еще по теме:
Свежее из этой рубрики
Просматриваемые
Новости
Центр Алматы наводнен силовиками в преддверии объявленной акции протеста
Новости
Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции
Новости
Ограничено движение по дороге от Медеу до Шымбулака
Новости
Air Astana увеличила флот до 48 самолетов
Новости
Движение по проспекту Тәуелсіздік в Астане откроют с 25 октября – акимат
Новости
Реконструкция оранжереи тропических и субтропических растений в Ботаническому саду Алматы завершится в 2024 году