На ТЭЦ-2 произошло короткое замыкание
Около 22 часов часть Астаны осталась без света и воды из-за короткого замыкания на ТЭЦ-2.
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