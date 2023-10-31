Редакция перешла на казахстанскую систему платежей
  • 337
Власть перезапускает систему донатов
Фото Тимура Нусимбекова

Власть обновила систему оформления донатов. В феврале 2022 года издание прекратило работу с российскими платежными системами и сейчас полностью перешло на казахстанскую систему платежей, перезапустив кампанию по поддержке нашей редакции.

Обновленная система позволяет оформить как ежемесячный донат, так и разовую поддержку c помощью карт Visa, Master Card, American Express и UnionPay. Кроме того, поддержку можно оформить через Kaspi QR. У редакции также продолжает действовать Patreon.

Власть – это независимое медиа, которое на протяжении более чем десятилетия свободно освещает события в Казахстане и мире, предоставляя своим читателям проверенную и достоверную информацию. Но как и любое медиа, свободное от цензуры и влияния извне, Власть нуждается в поддержке своих читателей, чтобы добиться устойчивости работы редакции.

Донаты помогают редакции делать больше репортажей и специальных проектов, а при постоянной поддержке – лучше планировать долгосрочные расходы.

Оформить донат можно на специальной странице.

Свежее из этой рубрики
Казахстан планирует упростить процедуру получения виз для иностранцев
Новости
Пять сахарных заводов бывшего банкира Нурлана Тлеубаева переданы в Фонд проблемных кредитов – АФМ
Новости
Правительство Казахстана не рассматривает новых иностранных инвесторов для «АрселорМиттал Темиртау»
Разрешать фермерам строить гостевые дома на землях сельхозназначения предлагает Минтуризма
Новости
Расширить число турдестинаций в Казахстане поручил Смаилов
Новости
Документацию «АрселорМиттал Темиртау» изъяли для анализа техники безопасности на шахте – Генпрокуратура
Просматриваемые
Новости
Центр Алматы наводнен силовиками в преддверии объявленной акции протеста
Новости
В Алматы ожидается дождь с переходом в снег
Новости
Несколько человек задержаны в местах объявленной акции протеста оппозиции
Новости
Новый пригородный маршрут запущен в Алматы
Новости
Ограничено движение по дороге от Медеу до Шымбулака
Новости
Air Astana увеличила флот до 48 самолетов