Власть перезапускает систему донатов

Власть обновила систему оформления донатов . В феврале 2022 года издание прекратило работу с российскими платежными системами и сейчас полностью перешло на казахстанскую систему платежей, перезапустив кампанию по поддержке нашей редакции.

Обновленная система позволяет оформить как ежемесячный донат, так и разовую поддержку c помощью карт Visa, Master Card, American Express и UnionPay. Кроме того, поддержку можно оформить через Kaspi QR. У редакции также продолжает действовать Patreon.

Власть – это независимое медиа, которое на протяжении более чем десятилетия свободно освещает события в Казахстане и мире, предоставляя своим читателям проверенную и достоверную информацию. Но как и любое медиа, свободное от цензуры и влияния извне, Власть нуждается в поддержке своих читателей, чтобы добиться устойчивости работы редакции.

Донаты помогают редакции делать больше репортажей и специальных проектов, а при постоянной поддержке – лучше планировать долгосрочные расходы.

Оформить донат можно на специальной странице.