Сжиженный газ в Казахстане постепенно подорожает – Минэнерго

«Сейчас в целом по Казахстану действует диапазон (цен на газ – В.) от 50 до 80 тенге. При этом мы понимаем, что себестоимость данного продукта (составляет – В.) порядка 110 тенге минимум. Пока мы не планируем сразу устанавливать эту цену, то есть это будет поэтапный рост», - сказал Саткалиев в среду в кулуарах Акорды.

Глава Минэнерго напомнил, что сегодня «КазМунайГаз» вкладывает большие инвестиции в строительство газоперерабатывающего завода и новое оборудование, и все это «также будет влиять на конечную цену продукции».

В целом же, подчеркнул Саткалиев, в стране наблюдается существенный рост объемов потребления сжиженного нефтяного газа. А из-за того, что имеющиеся объемы поставляются на внутренний рынок ниже себестоимости, у производителей отсутствует стимулы для поставок газа.

«По вопросам сжиженного нефтяного газа мы будем лимитировать после того, как запустится завод нефтегазохимии, и объемы поставок на внутренний рынок, и предоставим, наверное, прогноз цен, в результате которого поэтапно, не допуская резких скачков, мы доведем стоимость сжиженного газа как минимум до уровня себестоимости, чтобы не допустить убытки участников рынка», - заключил глава Минэнерго.