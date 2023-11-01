Закон, предусматривающий такую норму, принял мажилис
Казахстанцев будут уведомлять обо всех операциях с персональными данными
фото Жанары Каримовой

Тамара Вааль, Астана, Власть

Граждан Казахстана будут уведомлять посредством смс-сообщений обо всех операциях с персональными данными. Такая норма прописана в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис. Кроме того, документом предусмотрен добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов, а также вводится обязанность операторов баз, содержащих персональные данные, оперативно уведомлять уполномоченные органы о нарушении безопасности данных.

«(Законом – В.) введен порядок проведения государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. При этом контролирующим органом является комитет информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - рассказала о поправках депутат Екатерина Смышляева.

Кроме того, нормы закона предоставляют гражданам право на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Запрет можно установить в личном кабинете на сайте e-Gov.

«Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов», - пояснила депутат.

Также вводится обязанность собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных.

«Обо всех операциях со своими персональными данными граждане узнают посредством сообщений в личном кабинете или смс. Кроме того, депутаты внесли поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. По законопроекту поступило девяносто семь поправок. Они рассматривались на заседаниях рабочей группы и расширенных заседаниях комитета. Итоговая сравнительная таблица состоит из сорока шести принятых позиций», - заключила депутат.

Напомним, что законом также предусматривается создание государственного центра информационной безопасности, который будет обслуживать исключительно объекты информатизации госорганов.

Более подробно Власть писала ранее.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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