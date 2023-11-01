Казахстанцев будут уведомлять обо всех операциях с персональными данными

Граждан Казахстана будут уведомлять посредством смс-сообщений обо всех операциях с персональными данными. Такая норма прописана в законе «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информационной безопасности», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис. Кроме того, документом предусмотрен добровольный отказ от получения банковских займов и микрокредитов, а также вводится обязанность операторов баз, содержащих персональные данные, оперативно уведомлять уполномоченные органы о нарушении безопасности данных.

«(Законом – В.) введен порядок проведения государственного контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите. При этом контролирующим органом является комитет информационной безопасности министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан», - рассказала о поправках депутат Екатерина Смышляева.

Кроме того, нормы закона предоставляют гражданам право на установление добровольного отказа от получения банковских займов и микрокредитов. Запрет можно установить в личном кабинете на сайте e-Gov.

«Информация о добровольном отказе будет учитываться при одобрении займов. Это позволит избежать получения третьими лицами банковских займов и микрокредитов», - пояснила депутат.

Также вводится обязанность собственников и операторов баз, содержащих персональные данные, уведомлять в течение одного рабочего дня уполномоченный орган о нарушении безопасности персональных данных.

«Обо всех операциях со своими персональными данными граждане узнают посредством сообщений в личном кабинете или смс. Кроме того, депутаты внесли поправки, уточняющие отдельные нормы и улучшающие содержание законопроекта. По законопроекту поступило девяносто семь поправок. Они рассматривались на заседаниях рабочей группы и расширенных заседаниях комитета. Итоговая сравнительная таблица состоит из сорока шести принятых позиций», - заключила депутат.

Напомним, что законом также предусматривается создание государственного центра информационной безопасности, который будет обслуживать исключительно объекты информатизации госорганов.

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