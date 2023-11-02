Формальная учредитель «Оператора РОП» выплатила 920 млн. вменяемого ей ущерба

Прокуратура отказалась подписать с ней процессуальное соглашение
Официальный учредитель компании «Оператор РОП» Шнар Муктарова выплатила 920 млн тенге, погасив таким образом весь вменяемый ей ущерб по уголовному делу, сообщила ее адвокат на судебном заседании в межрайонном суде по уголовным делам Астаны, передает госагентство Казинформ.
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