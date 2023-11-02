Формальная учредитель «Оператора РОП» выплатила 920 млн. вменяемого ей ущерба

Официальный учредитель компании «Оператор РОП» Шнар Муктарова выплатила 920 млн тенге, погасив таким образом весь вменяемый ей ущерб по уголовному делу, сообщила ее адвокат на судебном заседании в межрайонном суде по уголовным делам Астаны, передает госагентство Казинформ.

Адвокат, имя которой агентство не приводит, заявила, что ожидала подписания процессуального соглашения, поскольку обвиняемая признала вину и погасила ущерб, однако гособвинитель Ерасыл Секенов заявил об отказе в подписании соглашения.

«Сторона обвинения дотянула с процессуальным соглашением до начала процесса и мы не знали об этом. От этого зависит позиция Муктаровой по предъявленному обвинительному акту», – заявила адвокат.

Следующее судебное заседание назначено на 6 ноября.

Муктарову обвиняют в хищении денег в особо крупном размере. Ее объявили в розыск в прошлом году, а минувшим летом задержали и экстрадировали из Объединенных Арабских Эмиратов.

Процесс над Муктаровой будет вторым по делу «Оператора РОП». Ранее были осуждены руководители организации и вице-министр экологии.

Реальной владелицей «Оператора РОП» обвиняемые по предыдущему делу называли Алию Назарбаеву – младшую дочь бывшего президента Казахстана. Ни следствие, ни суд не стали допрашивать Назарбаеву, несмотря на наличие многочисленных показаний о ее роли в делах.