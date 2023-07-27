Бывший учредитель «Оператор РОП» экстрадирована в Казахстан

Антикоррупционной службой при содействии генеральной прокуратуры и интерпола из Объединенных Арабских Эмиратов экстрадирована в Казахстан находившаяся в международном розыске бывший учредитель ТОО «Оператор РОП» Шнар Муктарова, сообщила пресс-служба антикора.

«27 июля в 19:01 часов Муктарова задержана на территории Аэропорта г.Астаны и водворена в следственный изолятор», - проинформировали в антикоррупционной службе.

В ведомстве напомнили, что она подозревается в хищении 920 млн тенге при соучастии генерального директора ТОО «Оператор РОП» Коротенко С. Досудебное расследование продолжается.

30 июня Антикоррупционная служба сообщила о розыске Муктаровой. По версии следствия в 2017-2018 годы в нарушение требований Экологического кодекса она присвоила денежные средства утилизационного сбора, незаконно оплаченные ей в виде дивидендов в размере 920 млн тенге. 5 июля антикор сообщил, что Муктарова задержана в ОАЭ.

3 июля суд осудил бывших руководителей компании и чиновников Минэкологии по делу о хищениях в «Оператор РОП». Адвокаты обвиняемых в суде неоднократно заявляли, что фактическим учредителем компании была Алия Назарбаева, а Шнар Муктарова была номинальным владельцем «Оператора РОП».

Ни суд, ни следствие не допрашивали Назарбаеву.