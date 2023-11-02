Проверять предпринимателей на наличие кассовых аппаратов начнут в 2024 году – Минторговли

Казахстанских предпринимателей начнут проверять на наличие и использование кассовых аппаратов в 2024-2025 годах, заявил в четверг в ходе брифинга министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев. Сейчас кассовые аппараты у бизнеса есть, но продавцы их не используют, потому что гражданам без разницы – платить картой, через QR или переводом, отметил он.

«100-процентный переход на кассовые аппараты, насколько мне известно, в рамках налогового администрирования, мы как раз синхронизируем со сроками модернизации – то есть в 2024-2025 годы этому будет придано большое внимание. Это будет в комплексе, одно без другого не может», - заявил Шаккалиев.

Поэтому, добавил он, в 2024-2025 годах будут применены новые инструменты, в том числе камеральные. Тем самым сотрудники комитета государственных доходов будут проводить проверки, и общественники из движения «Сапалы өнім» будут помогать им выявлять места, где нет кассовых аппаратов.

При этом министр торговли уверен, что сейчас у предпринимателей, в том числе на рынках, кассовые аппараты есть, просто «не все их используют».

«У вас (у продавца – В.) может быть кассовый аппарат, но вы же тоже спрашиваете: “Вам перевод или QR?”. Раз перевод (говорят – В.) – (выделаете – В.) перевод. Если вы будете говорить: “Нет, дайте мне чек”, тогда делаете оплату в электронном виде», - убежден Шаккалиев.