В Алматы построят новое здание городской поликлиники № 18

«Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда осмотрел строительную площадку будущей поликлиники на 340 посещений. Земельный участок площадью 0,5 га выкуплен у физического лица для решения проблемы с нагрузкой на медицинские учреждения», – сообщает пресс-служба.

Новое здание городской поликлиники № 18 построят вместо устаревшего – зданию 45 лет, полностью изношены системы энергоснабжения, теплоснабжения и водоснабжения. При этом в нем медицинские услуги получают около 11 тыс. жителей.

«В новой поликлинике пациентам будет доступно диагностическое обслуживание, а также услуги дневного стационара, предусмотрены места для ожидающих очереди, организована автомобильная парковка. Для удобства граждан и во избежание пробок Ерболат Досаев поручил проработать вопрос пробивки дороги с возможностью двустороннего движения и свободного проезда в обе стороны», – говорится в сообщении акимата.