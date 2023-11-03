Также по стране пройдут осадки с усилением ветра
Похолодание ожидается в Казахстане в выходные
фото Жанары Каримовой

4-6 ноября в Казахстане пройдут осадки, местами – сильные, а температура воздуха понизится, ночью – до минусовых значений, сообщает «Казгидромет».

По данным синоптиков, 4 ноября через территорию Казахстана будет перемещаться глубокий Атлантический циклон, который вызовет на севере, северо-западе, в центре и на востоке республики осадки в виде дождя и снега, на востоке – сильные осадки, также ожидаются гололед и усиление ветра. Однако уже днем в тыл циклона будет смещаться с запада антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков, и понижение температур.

Так, температура воздуха понизится ночью на севере, востоке и в центре страны до -3-15 градусов, днем до -3+8 градусов, на юге и юго-востоке – до -2+5 градусов ночью, в горных регионах -5-10, днем до +5+15 градусов.

Также по республике ночью и утром прогнозируются туманы.

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