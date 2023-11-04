Правительство нашло инвестора для покупки «АрселорМиттал Темиртау» – Скляр

Правительство Казахстана нашло отечественного инвестора, который купит компанию «АрселорМиттал Темиртау» по рыночной стоимости, сообщил в субботу в ходе брифинга в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. При этом он отказался называть имя покупателя.

«Сейчас мы не можем назвать компанию, но это будет отечественный инвестор, который купит предприятие по рыночной стоимости», - сказал Скляр.

Первый вице-премьер отказался раскрывать имя инвестора, однако сообщил, что «залповые инвестиции» от него составят более 1 млрд долларов. И в первую очередь правительство будет следить, чтобы новый владелец вкладывал в промышленную безопасность предприятия.

«Результат: этот (новый – В.) инвестор должен показать в самые краткие сроки для того, чтобы мы увидели огромную разницу», - подчеркнул Скляр.

Как добавил он, все видят то, что «делали с этим предприятием в течение длительного времени».

«Экологические вопросы решались, ну если решались, то, мягко скажу, частично. Вопросы промышленной безопасности – мы все видим, что происходило. И в вопросах управления персоналом – скандалы, коррупционные различные проявления, воровство, и все, что с ним связано, приводит к таким последствиям. И понятно, что мы длительное время инвестору ставили вопрос, либо он вносит инвестиции, либо он должен уйти и предприятие не должно в таком состоянии находиться», - продолжил рассказывать Скляр.

Поэтому, заключил он, у правительства стоит задача выбрать отечественного и социально-ответственного инвестора, которые дает твердые гарантии и который живет в Казахстане.

«Сейчас новый собственник, отечественный инвестор, будет обещает, что социальные вопросы, вопросы промышленной безопасности, экологические вопросы будут решены. У него есть четкий бизнес план, есть модель, источники средств, поэтому я прошу вас немного набраться терпения. Инвесторы сами вам будут рассказывать», - заключил первый вице-премьер.