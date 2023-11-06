Государство будет оказывать поддержку только системно значимым банкам – Сулейменов

Председатель Национального банка Тимур Сулейменов, отвечая на депутатский запрос «Ак жол», сообщил, что Международный валютный фонд и Всемирный банк рекомендовали Казахстану ужесточить условия использования государственных средств для поддержки банков второго уровня, и сейчас как раз разрабатываются соответствующие поправки, которые включают, в том числе, что государство будет оказывать поддержку только системно значимым банкам.

«В рамках Программы оценки финансового сектора Казахстана (Financial Sector Assessment Program, FSAP), проведенной в 2022-2023 годы, Международным валютным фондом и Всемирным банком рекомендовано ужесточить условия использования государственных средств, включая: использование государственных (бюджетных) средств только в отношении системнозначимых банков; участие государства только после распределения убытков на акционеров и соответствующих кредиторов через обязательную принудительную реструктуризацию; участие государства в урегулировании неплатежеспособного банка в форме обязательного прямого вхождения в акционерный капитал», - сообщил глава Нацбанка.

По его информации, сейчас разрабатываются соответствующие изменения в законодательство.

Также он отметил, что в этом году два банка вернули досрочно свыше 40 млрд тенге государству. Как напомнил Сулейменов, с 1 января 2023 года вступили в силу поправки, предусматривающие выплату дивидендов банками, получившими государственную помощь, только при досрочном возврате части средств. Согласно условиям распределения прибыли, начисления дивидендов, банк обеспечивает досрочный возврат государственных средств в размере, пропорциональном доле дисконта в собственном капитале банка, но не менее 10% и не более 66% от суммы выплачиваемых дивидендов.

«В результате, в 2023 году АО “Народный Банк Казахстана” осуществлен досрочный возврат средств на сумму 28,4 млрд тенге, АО “Банк “Bank RBK” – 12,9 млрд тенге. Иными банками – получателями государственной поддержки дивиденды не выплачивались», - отметил глава Нацбанка.

Вместе с тем он сообщил, что обеспечение возвратности средств, выделенных для очистки портфеля банков от проблемных кредитов, напрямую зависит от результатов работы АО «Фонд проблемных кредитов» по взысканию задолженности и реализации имущества, полученных от банков.

«Учитывая стабильный рост банковского сектора, в настоящее время прорабатывается вопрос по повышению роли банковского сектора в экономике страны», - также отметил Сулейменов.

По его информации, Нацбанк предлагает в этом направлении увеличить кредитование банками экономики, в том числе через фискальные стимулы, в частности предлагается введение налогообложения доходов банков по государственным ценным бумагам, дифференцированных ставок корпоративного подоходного налога по различным видам доходов банков в целях увеличения заинтересованности в кредитовании бизнеса, т.е. доходы банка, полученные от кредитования бизнеса, облагать по более низкой ставке КПН, а иные виды доходов, включая доходы от потребительского кредитования, по более высокой ставке КПН.