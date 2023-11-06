В Астане наблюдается дефицит автогаза

«В связи с ремонтными работами, проводимыми в октябре на Атырауском заводе, и большой загруженностью заводов ТОО "ПНХЗ" и АО "СНПС-Актобемунайгаз" имеется дефицит автогаза в Астане. По состоянию на 6 ноября остаток газа по городу составляет 900 тонн, в пути 1476,3 тонн. Из них сегодня доставлено 9 вагонов (324 тонн), 7 ноября ожидается поставка 16-ти вагонов (576 тонн). С 7 ноября завод АО «СНПС-Актобемунай газ» начнет отгрузку объема в размере 25 вагонов (900 тонн) газа, 8 ноября - 15 вагонов (540 тонн) сжиженного газа», – говорится в сообщении акимата.

Учитывая нехватку сжиженного газа введены ограничения: газ отпускают на заправках только по талонам. Поэтапное снятие ограничений планируется в течение недели.