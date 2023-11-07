Смаилов обвинил акиматы в слабой работе по снижению водозатрат и повышению урожайности

Премьер-министр Алихан Смаилов считает, что акиматы плохо проводят работу по внедрению современных технологий орошения. А это могло бы снизить водозатраты и повысить урожайность. Во вторник в ходе заседания правительства он поручил провести полную перезагрузку аграрной научной системы и выработать дополнительные меры по обновлению парка сельхозтехники, который очень сильно устарел.

«До сих пор не решены некоторые важные вопросы в сфере растениеводства. Местными исполнительными органами плохо проводится работа по внедрению современных технологий орошения. Это позволило бы уменьшить водозатраты и повысить урожайность», - заявил Смаилов.

Он также считает, что требуется уделять особое внимание выращиванию местных сортов, приспособленных к резко континентальному климату нашей страны. При этом, подчеркнул глава кабмина, слабо проводится работа по выведению новых сортов пшеницы.

«Необходимо провести полную перезагрузку аграрной научной системы. Отдельным вопросом стоит обновление парка сельхозтехники. Ее износ слишком высокий. Это сказывается на темпах посевных и уборочных работ», - добавил премьер-министр.

В этой связи он поручил министерству сельского хозяйства с акиматами обеспечить завершение своевременной и качественной просушки собранного урожая, принять меры по хранению, переработке зерна и заготовке семян. Также Минсельхоз совместно с министерствами национальной экономики и финансов должны выделить необходимые средства для поддержки фермеров и выработать предложения по развитию научного потенциала агропромышленного комплекса, в том числе отечественной селекции зерновых культур. А совместно с холдингом «Байтерек» – выработать дополнительные стимулирующие меры по обновлению парка сельхозтехники.