Сельхозтоваропроизводителям погасят задолженность по субсидиям на 30 млрд тенге – МСХ

Министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров на заседании правительства во вторник, говоря о проводимой работе по пролонгации кредитов пострадавших от погодных условий сельхозтоваропроизводителей, сообщил, что на первом этапе будет погашена задолженность по субсидиям на 30 млрд тенге.

«Правительством в установленном законодательном порядке прорабатываются вопросы полного покрытия потребности в субсидиях, также в индивидуальном порядке ведется пролонгация кредитов по линии финансовых институтов пострадавших фермеров. На первоначальном этапе будет погашена задолженность по субсидиям в размере 30 млрд тенге, соответствующее постановление правительства принято, а остальные долги будут закрыты до конца года», - цитирует Сапарова агентство «Казинформ».

По информации МСХ, по линии «Аграрной кредитной корпорации и «КазАгроФинанс» поступили обращения на пролонгацию исполнения обязательств от 147 сельхозтоваропроизводителей на сумму 7,2 млрд тенге.