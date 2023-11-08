Казахстанско-российские школы планируют открывать в южных регионах Казахстана

На юге Казахстана могут быть открыты совместные казахстанско-российские школы, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев. При этом страна заинтересована в открытии аналогичных школ в приграничных российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников.Об этом президент заявил в интервью российской газете «Известия», текст которого опубликован на сайте Акорды.

По информации Токаева, на сегодняшний день в России обучается свыше 60 тыс. казахстанских студентов – и это больше, чем в какой-либо другой стране. По мнению президента, «это свидетельствует о востребованности и высоком образовательном потенциале российских вузов».

«Выбор в их пользу обусловлен территориальной близостью, отсутствием языкового барьера, финансовой доступностью, квалифицированным преподавательским составом, престижностью и известностью многих вузов еще с советских времен», - пояснил он.

Вместе с тем в Казахстане проводится работа по открытию филиалов ведущих зарубежных высших учебных заведений технического профиля. И в этом году ратифицировано Соглашение о создании и функционировании на паритетной основе филиалов организаций высшего и послевузовского образования, заключенное между правительствами Казахстана и России. В результате этой работы был открыт филиал МИФИ на базе КазНУ им. аль-Фараби и филиала РГУ им. И.М.Губкина на базе Атырауского университета нефти и газа им. С.Утебаева. В 2024 году также планируется открытие филиала РХТУ им. Д.И. Менделеева на базе Таразского регионального университета им. М.Х.Дулати.

Кроме того, идут переговоры об открытии казахстанско-российских школ на юге Казахстана.

«Учитывая историческую и культурную общность наших народов, есть обоюдная заинтересованность в расширении сотрудничества в области среднего образования. Ведутся переговоры о создании в южных регионах Казахстана совместных казахстанско-российских общеобразовательных организаций», - сказал Токаев.

В то же время и Казахстан заинтересован в открытии таких школ в приграничных с российских регионах, где проживает большое количество наших соотечественников, добавил президент.

«Культурно-гуманитарное сотрудничество между Казахстаном и Россией продолжает оставаться важной составной частью двусторонних отношений. Для нас важно знакомить мир с казахской культурой, при этом приобщаясь к самобытной культуре России», - также заявил Токаев.