Антибуллинговую программу запустят во всех школах и колледжах Казахстана с 1 сентября

В Казахстане с нового учебного года во всех школах и колледжах страны начнет действовать программа профилактики буллинга «ДосболLIKE», направленная на снижение случаев травли среди детей и подростков, формирование безопасной, поддерживающей и уважительной среды в организациях образования, сообщила пресс-служба министерства просвещения.

«В ходе апробации, проведенной в 50 школах девяти регионов, были выстроены системы профилактики буллинга. По итогам апробации лучшие практики отмечены в школах Астаны, Алматы, Абайской и Жамбылской областей», - говорится также в сообщении.

В программе применялась модель: «жалоба – анализ – план помощи – наблюдение», с участием антибуллинговых команд и пост-наблюдением.

Председатель комитета по охране прав детей Насымжан Оспанова подчеркнула, что апробация показала «участие всех сторон: педагогов, родителей и самих детей, что способствует снижению конфликтности, формированию культуры доверия и уважения, а также созданию более безопасной и благоприятной школьной среды».

Программа также предусматривает масштабную подготовку специалистов. По данным министерства, уже обучено около 2,5 тыс. педагогов, психологов и сотрудников системы образования, и в течение года планируется охватить более 8 тыс. специалистов по всей стране.

Ранее в министерстве просвещения сообщали, что промежуточные итоги антибуллинговой программы «ДосболLIKE» показали положительную динамику. Школьники стали осознаннее относиться к вопросам психологической безопасности, также улучшились взаимоотношения между педагогами и учащимися, в три раза выросло число детей, которые ощущают, что в школе есть взрослый, готовый выслушать и помочь, отношения между школьниками стали более доброжелательными, сократилось количество случаев насмешек и использования обидных прозвищ среди учеников, а педагоги реже сталкиваются с угрозами и давлением со стороны администрации и коллег.

Апробация программы проводилась в 50 школах в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Туркестанской областях, в областях Абай, Улытау и Жетысу, а также в Астане и Алматы.

Как отмечали ранее в Минпросвещения, школы для апробации программы были определены непосредственно региональными управлениями образования, исходя из нужд и запросов развития регионов. В основном это школы с неблагоприятным социально-психологическим климатом.

Программа основана на системном подходе к проблеме буллинга и охватывает учащихся с 1 по 11 класс. Главным средством профилактики является создание благоприятного социально-психологического климата в школе, развитие культуры неприятия насилия через социально-эмоциональное обучение. Участниками программы являются не только классные руководители, но и социальные педагоги, сотрудники организации образования, техперсонал школы.

Программа включает четыре занятия и социальную проектную деятельность обучающихся в течение года, где они осваивают навыки поведения в ситуации травли/буллинга, социально-эмоциональные навыки. В числе тематики занятий и связанных с ними проектов – самопознание, саморазвитие (рефлексия, самооценка, уверенность в себе, личные границы, стрессоустойчивость, эмпатия, жизнестойкость), навыки позитивной коммуникации, разрешения конфликтов.

Также в программе предусмотрено системное обучение педагогов, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также технического персонала, медсестер, сотрудников пищеблока и др. Родители же осваивают тактику поведения в ситуациях буллинга.