А на землях сельхозназначения строили жилые дома и зоны отдыха
В Туркестанской области землю в предгорных зонах незаконно выделяли под строительство элитных дач
фото Жанары Каримовой

В Туркестанской области выявили факты незаконного выделения земельных участков в предгорных зонах, а также необоснованное изменение целевого назначения сельхозземель – под жилое строительство и зон отдыха, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры.

«В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах, вблизи города Шымкент незаконно выделялись под строительство элитных дач. Прокурорами также выявлено предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположений 28 земель», - сообщили в главном надзорном органе.

Кроме этого, в городе Туркестан, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местные исполнительные органы необоснованно изменили целевое назначение 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные – под жилое строительство и зон отдыха.

По данным Генпрокуратуры, по фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено восемь уголовных дел.А по представлению прокуроров начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность.

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