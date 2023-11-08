В Жамбылской области учащиеся гимназии отравились в школьной столовой; госпитализированы 35 человек

35 человек госпитализированы в Центральную городскую больницу Байзакского района в результате отравления в столовой школы-гимназии им. Киикбаева села Сарыкемер. Как сообщили в среду в акимате Жамбылской области, в регионе создана комиссия, в которую вошли республиканские и областные медицинские работники, а деятельность компании, ответственной за школьное питание, приостановлена.

«Состояние 35 человек, госпитализированных в Центральную районную больницу Байзакского района, оценивается как средней степени тяжести, стабильное. Пациентам оказана вся необходимая медицинская помощь. По поручению акима Жамбылской области Ербола Карашукеева создана комиссия», - сообщили в акимате области.

Первое обращение от учащегося школы-гимназии с жалобами на слабость и рвоту было зафиксировано во второй половине дня 7 ноября. А уже к 23:00 вторника общее число обратившихся с жалобами на отравление составило 46 человек, из них двое учителей, остальные – дети. Были госпитализированы 33 ребенка и двое взрослых.

«Госпитализированным проведена дезинтоксикационная терапия. 13 человек после получения медицинской консультации направлены на амбулаторное лечение и наблюдение, необходимость в антибиотикотерапии отсутствует», - отметили в акимате.

В регионе создана комиссия из числа республиканских и областных специалистов: анестезиологов, педиатров, токсикологов и инфекционистов. Работают 16 мобильных групп в составе врачей общей практики, педиатра, участковой медсестры, проведены 205 подворовых обходов остальных учащихся, посещавших столовую учебного заведения в этот день. По итогам осмотра состояние детей удовлетворительное, жалоб и симптомов нет.

Работа ИП «Токсеитов», который ответственный за питание в школе-гимназии, приостановлена до выяснения обстоятельств, школа ограждена, в ней проводится бактериологическое исследование.