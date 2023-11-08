Новую систему госконтроля бизнеса внедрят в Казахстане

В среду в ходе пленарного заседания мажилис одобрил в первом чтении проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам ведения бизнеса», который предусматривает введение новой системы государственного контроля. В частности, по словам министра национальной экономики Алибека Куантырова, для предотвращения «наступления общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине бизнеса», новым законопроектом определяются механизмы применения мер оперативного реагирования в 10 сферах. Еще в семи сферах порядок проведения контроля будет выведен из общего и установлен только на уровне отраслевых законов.

«Поправки направлены на упорядочение форм контроля и надзора, регламентацию мер оперативного реагирования в сферах надзора только на законодательном уровне. В настоящее время в отдельных отраслевых законах не установлены условия и порядки применения мер оперативного реагирования. В рамках реформы “с чистого листа” в статье 136 Предпринимательского кодекса установлен запрет на применение мер оперативного реагирования в случаях, если в законах РК отсутствует порядок их применения. Таким образом, на уровне подзаконного акта запрещается устанавливать порядок проведения госконтроля и надзора», - сказал Куантыров.

В этой связи, по его словам, новым законопроектом определяются механизмы применения мер оперативного реагирования в 10 сферах – это санитарно-эпидемиологического благополучия населения, карантина растений, архитектуры, градостроительства и строительства, торгового мореплавания, внутреннего водного транспорта, области охраны, воспроизводства и использования животного мира, в области промышленной безопасности, в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, в области особо охраняемых природных территорий, а также в области использования атомной энергии.

«Принятие мер оперативного реагирования позволит госорганам законодательно реагировать на правонарушителей и предотвращать наступление общественно опасных неблагоприятных происшествий, несущих угрозу жизни и здоровью населения, возникших по вине субъекта бизнеса», - считает глава Миннацэкономики.

Он также добавил, что в настоящее время государственный контроль осуществляется в более 90 сферах деятельности предпринимательства, при этом общий порядок проведения контроля установлен в Предпринимательском кодексе. Вместе с тем, по данным министра, есть ряд сфер, которые по своей специфике требуют незамедлительной реакции со стороны органа контроля и надзора.

«В этих сферах невозможно заранее определить субъект контроля, время их проведения, местонахождение субъекта и (или) объекта. Также отсутствует возможность заблаговременного уведомления субъектов контроля и регистрации проверок в органах прокуратуры. В этой связи порядок проведения контроля в этих сферах выведен из общего порядка и должен быть установлен только на уровне отраслевых законов», - объяснил Куантыров.

Речь идет о сферах соблюдения требований пользования животным миром на рыбохозяйственных водоемах; осуществления ветеринарно-санитарного и карантинно-фитосанитарного контроля на торговых рынках; распространения информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для детей, лицам в возрасте до восемнадцати лет, а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях; оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему; оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров; выполнения требований по безопасной эксплуатации судов и в государственной статистике.

«Это позволит органам контроля и надзора предотвратить наступление общественно опасных последствий, упорядочить систему госконтроля, гарантировать прозрачность их проведения для предпринимательской деятельности», - подчеркнул министр.

Вместе с тем если ранее Предпринимательским кодексом устанавливались требования к проведению государственного контроля в отношении госорганов, то в рамках новой реформы такой контроль был выведен из-под действия кодекса. То есть порядок проведения такого контроля должен регламентироваться в отраслевых законах. В этой связи законопроектом предлагается регламентировать порядок проверок госорганов в 10 сферах контроля, чтобы «не допустить нарушения при проведении таких проверок и снизить коррупционные риски».

И последний блок поправок устанавливает общие принципы и обеспечение единообразного подхода и регламентирует в отраслевых законах проведение расследования в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в области использования атомной энергии, защиты растений и энергетики.