Запущен новый канал для обращений
Алматинцы смогут жаловаться на качество уборки улиц напрямую в акимат города
фото Жанары Каримовой

Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы создало канал в мессенджере WhatsАpp для приема обращений горожан по качеству уборки, сообщила пресс-служба акимата.

«На WhatsАpp номер +7 706 689 88 98 жители города могут присылать предложения либо жалобу по качеству уборки проезжей части, тротуаров и мест общественного пользования города. Режим работы канала с 9.00 до 18.00 ежедневно, в рабочие дни», - говорится в сообщении.

При этом оформлять обращения горожане должны одним текстовым сообщением по шаблону: данные заявителя, контакты для обратной связи, суть обращения, время и дата, точный адрес касательно обращения, при наличии прикрепить фото. В акимате отметили, что обращения, составленные не по шаблону, а также входящие звонки и также голосовые сообщения регистрироваться не будут. Также не принимаются обращения по внутридворовым территориям.

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