Продукты, удобрения и семена должны быть выведены из-под международных санкций – Токаев

Для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций, заявил в четверг в ходе XIX Форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России президент Касым-Жомарт Токаев.

«Казахстан придерживается позиции, что для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций», - заявил Токаев.

Он подчеркнул, что одной из стратегических задач является обеспечение собственными семенами.

«Нужно самокритично признать: по таким основным культурам как картофель, сахарная свекла, доля отечественной селекции в Казахстане не достигает и 10%. Сложившееся положение дел нужно срочно исправлять. В связи с этим в Казахстане разрабатывается комплексный план по развитию селекции и семеноводства до 2028 года», - добавил президент.

По его словам, существенной проблемой для Казахстана является недостаточное использование минеральных удобрений в растениеводстве.

«В Казахстане производится лишь 25% от научно обоснованной потребности. В то время как в России практически в три раза больше. Как следствие, по большинству сельхозкультур урожайность в Казахстане пока существенно ниже, чем в других передовых аграрных державах», - констатировал президент.

Глава государства напомнил, что Россия – один из крупнейших экспортеров органических удобрений в мире. А в связи с переориентацией рынков сбыта значительно увеличился импорт российских удобрений в Казахстан с соответствующими последствиями для казахстанских предприятий.

«Считаю, что наши страны не должны конкурировать друг с другом на внутреннем рынке Евразийского экономического союза. Нам нужно общими усилиями искать пути повышения доступности удобрения для наших фермеров и выхода на внешние рынки», - заявил в этой связи Токаев.

В качестве хорошего примера он привел строительство в Казахстане совместно с «Уралхимом» завода по производству минеральных удобрений мощностью 4 млн тонн. Как подчеркнул президент, важно, чтобы химическая промышленность «в полном объеме и по доступной цене обеспечивала аграриев двух стран качественными удобрениями».