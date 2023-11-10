Ранее он разрешил эту возможность, но теперь пересмотрел свое решение
Конституционный суд Кыргызстана отменил право граждан на матчество
фото kloop.kg

Конституционный суд Кыргызстана пересмотрел свое решение и отменил право граждан страны выбирать матчество вместо отчества, сообщает Kloop.kg.

Как напоминает издание, 30 июня Конституционный суд вынес решение, что совершеннолетние кыргызстанцы вправе самостоятельно выбирать — оставить в документах отчество или присвоить себе матчество. Теперь же суд в своем решении от 9 ноября указывает, что это вызвало «широкий общественный резонанс в связи с восприятием преобладающей частью населения института матчества в целом как негативного явления, посягающего на моральные устои, ценности и традиции кыргызского народа».

«Развитие ситуации после принятия Конституционным судом указанного решения свидетельствует о крайне негативном отношении общества к предлагаемым изменениям высокого порядка социальной реальности и идет вразрез общественным устоям, что подрывает авторитет Конституционного суда и степень доверия общества к конституционному правосудию», - говорится в решении.

Решение Конституционного суда разрешить матчество вызвало широкий общественный резонанс, в частности против высказывался глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

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