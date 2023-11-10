В МВД подтвердили задержание Куандыка Бишимбаева

Вице-министр внутренних дел Сакен Сарсенов в пятницу подтвердил задержание бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишибаева, но не уточнил, по какому именно делу.

«Он (Бишимбаев – В.) задержан, сейчас идут следственные мероприятия. Остальное я комментировать не могу. В рамках работы вам дополнительную информацию предоставят», - сказал Сарсенов.

На вопрос, должны ли нести ответственность за бездействие сотрудники ресторана, он отметил, что «сейчас сотрудники следственного департамента этим делом занимаются».

«Они, я думаю, впоследствии вам прокомментируют. Сейчас не могу (комментировать – В.). В рамках следственных мероприятий, которые происходят, я ничего комментировать не могу», - сказал замминистра, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать инцидент с учетом общественного резонанса, публичности Бишимбаева, а также информацию о том, что он был под воздействием наркотиков.

Напомним, вечером в четверг бывший министр национальной экономики Куандык Бишимбаев был задержан в Астане после избиения супруги, которая скончалась до приезда скорой помощи. Эту информацию подтвердили «Власти» источники в правоохранительных органах. А ранее о задержании Бишимбаева сообщили несколько казахстанских СМИ. Причем в полиции официально не раскрыли имя задержанного и погибшей, сославшись на тайну досудебного расследования. При этом силовики подтвердили, что «в одном из ресторанов города произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина от телесных повреждений».

43-летний Куандык Бишимбаев в разное время был помощником президента, вице-министром индустрии и торговли, вице-министром торговли и экономического развития, зампредом фонда «Самрук-Казына», предправления холдинга «Байтерек». С мая по декабрь 2016 года был министром национальной экономики Казахстана. В январе 2017 года был задержан по обвинению в хищениях, в марте 2018 года осужден на 10 лет лишения свободы. Позднее срок его наказания был снижен более чем вдвое, и в октябре 2019 года Бишимбаев вышел на свободу. В публичное поле бывший министр не вернулся.