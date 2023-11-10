Казахстан увеличивает частоту авиарейсов в Китай

В следующем году будут открыты новые маршруты
С сегодняшнего дня вступает в силу безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, в этой связи для удовлетворения ожидаемого роста спроса на авиаперевозки проводится работа по увеличению количества рейсов, сообщает комитет гражданской авиации министерства транспорта.
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