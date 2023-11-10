Казахстан увеличивает частоту авиарейсов в Китай

С сегодняшнего дня вступает в силу безвизовый режим между Казахстаном и Китаем, в этой связи для удовлетворения ожидаемого роста спроса на авиаперевозки проводится работа по увеличению количества рейсов, сообщает комитет гражданской авиации министерства транспорта.

«Авиакомпания Air Astana в осенне-зимнем сезоне 2023-2024 гг. по мере роста пассажиропотока планирует увеличение рейсов по маршрутам Алматы – Пекин (с 6 до 7 рейсов в неделю), Астана – Пекин (с 1 до 3 рейсов в неделю) и Алматы – Урумчи (с 2 до 7 рейсов в неделю)», - говорится в сообщении КГА.

Кроме этого, в следующем году Air Astana планирует открытие новых маршрутов в китайские города Шанхай, Гуанчжоу и Чэнду. А китайская грузовая авиакомпания Air Logistics с ноября запускает регулярные грузовые рейсы Алматы – Сиань.

В настоящее время между странами выполняется 27 пассажирских регулярных рейсов в неделю (11 рейсов казахстанскими и 16 рейсов китайскими авиакомпаниями): из Алматы и Астаны в Пекин, в Урумчи и Сиань, а также из Алматы в Ханчжоу. В соответствии с действующими договоренностями между авиационными властями Казахстана и Китая авиакомпаниям двух стран разрешено выполнение 84 рейсов в неделю. Разрешенные пункты для казахстанских авиакомпаний: Пекин, Урумчи, Шанхай, Санья, Сиань, Ченду, Хайкоу, для авиакомпаний КНР: Астана, Алматы, Караганда, Усть-Каменогорск, Кызылорда, Шымкент и еще один город на выбор китайской стороны.