Суд арестовал Бишимбаева на два месяца

Мера пресечения в виде ареста санкционирована бывшему министру нацэкономики, подозреваемому в убийстве жены Салтанат Нукеновой, на два месяца.

В субботу департамент полиции Астаны вновь уточнил, что расследует дело в отношении Бишимбаева по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса «Убийство».

О задержании Бишимбаева стало известно поздно вечером в четверг. При этом в МВД подтвердили личность задержанного только на следующий день, ссылаясь на тайну следствия.