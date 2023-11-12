Суд арестовал Бишимбаева на два месяца

Бывший министр подозревается в убийстве жены
Специализированный межрайонный следственный суд Астаны накануне санкционировал арест Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба столичного горсуда.
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