Бывший министр подозревается в убийстве жены
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Суд арестовал Бишимбаева на два месяца
Куандык Бишимбаев в 2016 году, фото Жанары Каримовой

Специализированный межрайонный следственный суд Астаны накануне санкционировал арест Куандыка Бишимбаева, сообщила пресс-служба столичного горсуда.

Мера пресечения в виде ареста санкционирована бывшему министру нацэкономики, подозреваемому в убийстве жены Салтанат Нукеновой, на два месяца.

В субботу департамент полиции Астаны вновь уточнил, что расследует дело в отношении Бишимбаева по части 1 статьи 99 Уголовного кодекса «Убийство».

О задержании Бишимбаева стало известно поздно вечером в четверг. При этом в МВД подтвердили личность задержанного только на следующий день, ссылаясь на тайну следствия.

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