40 граждан Казахстана эвакуируют из сектора Газа – МИД

40 граждан Казахстана и четвероых членов их семей эвакуируют из сектора Газа в понедельник, 13 ноября, сообщил в ходе брифинга официальный представитель министерства иностранных дел Айбек Смадияров.

«Сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября текущего года запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан. В нее входят 40 граждан Казахстана и четыре иностранца – члены их семей», - сообщил Смадияров.

Кроме нашей, по его словам, среди эвакуируемых есть представители девяти других стран – Марокко, Иордания, Россия, Испания, Швеция, Перу, Нидерланды, Великобритания, США. В общей сложности через пункт Рафах сегодня запланирована эвакуация 594 человек, включая казахстанцев.

«Эвакуация будет осуществляться через КПП “Рафах”, расположенный между сектором Газа и Египтом. После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в Каир и размещены в гостинице», - добавил официальный представитель МИДа.

Он отметил, что после проверки необходимых документов все они будут отправлены в Казахстан.

Также Смадияров сообщил, что казахстанские дипломаты уже выехали в Каир, проходят пункты пропуска и приближаются к Рафаху.

«В течение часа они уже должны будут доехать туда. По мере прибытия они начнут проверку всех документов совместно с египетскими властями, властями сектора Газа и поэтапно будут выводить наших граждан», - заключил Смадияров.