Экономика Казахстана за 10 месяцев выросла до 4,9%

По итогам десяти месяцев темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%, сообщил в среду в ходе заседания правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.

«По итогам января – октября текущего года темпы роста экономики Казахстана составили 4,9%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,8%, а в сфере услуг – 5,4%. Среди отраслей наибольший рост демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт», - сказал Куантыров.

В свою очередь заместитель председателя Национального банка Данияр Вагапов добавил, что годовая инфляция замедлилась до 10,8%, но, несмотря на замедление, рост цен остается в двузначной зоне.

«Месячная инфляция сложилась выше уровня прошлого месяца, а также выше таргета и составила 0,7%, требуя дальнейшее проведение антиинфляционной политики», - отметил Вагапов.

Продовольственная инфляция, по его словам, замедлилась до 10,4% в годовом выражении. При этом месячная продовольственная инфляция ускорилась до 0,5% с 0,3% в предыдущем месяце. В структуре продовольственных товаров выросли цены на яйца, хлебобулочные изделия и крупы, а также сахар, сладости, свежие фрукты и мясо. Непродовольственная инфляция в годовом выражении замедлилась до 11,1% в октябре, в месячном выражении рост составил 0,8%. В частности, в октябре рост был зафиксирован на аудиовизуальное оборудование, твердое топливо, медикаменты и медицинское оборудование, одежду и обувь.