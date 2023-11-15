Токаев поручил главе МВД держать на особом контроле дело об убийстве Салтанат Нукеновой

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел консультации с министром внутренних дел Ержаном Саденовым, генеральным прокурором Бериком Асыловым, председателем Верховного суда Асламбеком Мергалиевым, а также руководителями других профильных ведомств. Президент уделил особое внимание вопросам соблюдения законности и повышения уровня правовой культуры граждан.

Как сообщила пресс-службы Акорды, Токаев подчеркнул, что сложившаяся ситуация требует непримиримого отношения ко всем видам правонарушений, и бороться с этим нужно всем обществом. По его мнению, необходимо сформировать атмосферу абсолютного неприятия любых нарушений закона и порядка, включая бытовое насилие, вандализм, хамство, хулиганство, и решительно пресекать любые факты насилия против женщин и детей.

Что касается резонансного убийства Салтанат Нукеновой, супруги бывшего министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева, то президент поручил руководству МВД держать это дело на особом контроле.

«Закон должен быть един для всех. Справедливость в обществе – это солидарность граждан во имя укрепления законности. Справедливый Казахстан – это страна, где царят закон и порядок», – заявил Токаев.

Он напомнил, что на сотрудников правоохранительных органов и судебных инстанций возложена огромная ответственность за установление справедливости и порядка в обществе.