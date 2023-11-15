Построенная еще в советское время система этого не позволяет
Горячей воды в Караганде летом в ближайшие годы не будет, заявил аким региона

Тамара Вааль, Астана, Власть

Жителям Караганды не стоит надеяться, что в ближайшие годы в их кранах летом появится горячая вода. Как заявил в среду в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций аким Карагандинской области Ермаганбет Булекбаев, система была построена в советское время и изменить ее пока не представляется возможным.

«По третьему тепловоду мы в этом году провели достаточно хорошую работу. У нас задача стоит в 2024 году его завершить и запустить (до начала отопительного сезона – В.). В 2025 году, я думаю, что в какой-то части города будет горячая вода. Если мы третий тепловод нормально введем, то горячая вода в определенной части города, в том числе, возможно, в юго-восточной части города, появится», - сказал Булекбаев.

При этом он объяснил, что жителям не стоит надеяться, что горячая вода появится повсеместно, так как в городе открытая система теплоснабжения. Это означает, что при ремонте магистральных сетей приходятся отключать горячую воду жителям.

«По всему городу (горячая вода – В.) вряд ли будет. Я еще раз объясняю: у нас система построена еще в советское время. Она не позволяет, чтобы везде была горячая вода. Когда-нибудь, может быть, этот вопрос решится в будущем, но в ближайшее время горячей воды повсеместно в городе, я думаю, не будет», - подчеркнул глава региона.

Тамара Вааль
Тамара Вааль

Шеф столичного бюро Власти

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