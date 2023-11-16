Ежедневно в стационары поступает порядка 400 детей с корью – Минздрав

Ежедневно в стационары в Казахстане поступает порядка 400 детей, заболевших корью, сообщил комитет санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения в ответе на официальный запрос «Власти». В целом более 83% заболевших корью в стране приходится на детей.

«С начала 2023 года по республике зарегистрировано 14 111 случаев кори, из них более 83% приходится на детей до 14 лет. По состоянию на 10 ноября по республике на стационарном лечении находятся 2 079 детей, 29 детей находятся в отделении реанимации. Ежедневно свыше 300 детей выписываются и примерно 400 детей поступают на лечение», - говорится в ответе комитета санэпиднадзора.

Регистрация кори отмечается на всей территории страны, но в четырех регионах наблюдается высокий уровень заболеваемости: в Шымкенте – 2 449 случаев, в Алматы – 2 284 случаев, в Жамбылской области – 1 866 случаев, в Алматинской области – 1 272 случая.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 32 случая аутоиммунных энцефалитов, в число которых входят случаи подострого склерозирующего панэнцефалита. В этом году, как сообщили в комитете санэпиднадзора, «информация по летальным случаям от кори не поступала», также «отсутствуют статистические данные по зарегистрированным случаям панэнцефалита».

Напомним, что в стране идет дополнительная иммунизация от кори. По данным комитета санэпиднадзора, на конец октября в стране остаток вакцины против кори, краснухи и паротита составлял 378,3 тыс. доз. Вместе с тем для дополнительной массовой иммунизации закуплено 500 тыс. доз вакцины за счет экономии средств местного бюджета управлений здравоохранения регионов, еще 1 млн доз вакцины ККП закупается за счет средств резерва правительства единым дистрибьютором ТОО «СК-Фармация».