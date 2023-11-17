Журналистка из Шымкента обратилась к Токаеву, опасаясь за свою безопасность

Шымкентский журналист Марина Низовкина, в отношении которой ранее рассматривалось судом административное дело о клевете, обратилась к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. Она заявила, что опасается за свою безопасность.

«Я журналист с очень активной гражданской позицией, много пишу о дорожной безопасности в Шымкенте, о нарушениях как со стороны водителей, так и со стороны сотрудников полиции. В последнее время я не чувствую себя в безопасности из-за своей журналисткой деятельности. Мы, жители города, очень часто и много видим бардака на дорогах Шымкента, большое количество аварий, в которых гибнут дети, об этом невозможно молчать. Но под давлением полиции мы вынуждены с опаской писать, чтобы не стать жертвой преследования, как со мной это уже получилось», - сказала Низовкина в своем видеообращении к президенту, размещенном в Facebook в пятницу.

Она напомнила, что освещала судебные процессы по искам руководства полка патрульной полиции к департаменту полиции города. В суде сотрудники полиции оспаривали решение об освобождении их от занимаемых должностей, которое они считали незаконным. И в то время, когда журналистка собиралась написать итоговый материал, она «подверглась жуткому прессингу со стороны руководства департамента в лице первого заместителя Ермахана Абдраманова». Он написал на нее заявление в полицию и обвинил в клевете.

«В отношении меня составили административный протокол и привезли мне его очень поздно, очень быстро провели все дело до суда, причем с массой процедурных нарушений», - сообщила Низовкина, напомнив, что в итоге суд признал протокол незаконным, а в ее текстах не обнаружено клеветы.

«Но, несмотря на это, сейчас я не чувствую себя в безопасности, я опасаюсь за свою безопасность и безопасность своей семьи. К чему, например, участковому требовать от меня документы на моего несовершеннолетнего сына? Я считаю, что сейчас моя деятельность будет под каким-то прессингом и угрозой. Я боюсь вечером выходить поздно с работы домой, я боюсь ездить за рулем своего автомобиля, потому, что я боюсь различных провокаций, причем не только на дороге», - заявила Низовкина.

Она просит президента посодействовать тому, «чтобы полиция Шымкента не работала против жителей города».

11 ноября суд прекратил административное дело по статье «Клевета» в отношении Марины Низовкиной, не найдя признаков «распространения заведомо ложных сведений» в ее публикации в Instagram, из-за которой заявление на журналиста подал заместитель начальника департамента полиции города Ермахан Абдраманов.

В посте, который стал поводом для разбирательства, Низовкина опубликовала фотографию служебного автомобиля Абдраманова, который загружали на эвакуатор. Низовкина написала, что машину остановили инспекторы, которые «заподозрили, что полицейский начальник ездит на подложных номерах».

Абдраманов в заявлении указал, что распространенные сведения «порочат его честь и достоинство, подрывают репутацию».

Низовкина заявила о несогласии с обвинением. Она считает заявление замначальника полиции попыткой помешать ее работе.