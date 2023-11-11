Суд в Шымкенте не нашел признаков клеветы в словах журналистки в отношении замначальника полиции

Суд прекратил административное дело по статье «Клевета» в отношении шымкентской журналистки Марины Низовкиной. Суд не нашёл признаков «распространения заведомо ложных сведений» в публикации Низовкиной в Instagram, из-за которой заявление на журналиста подал заместитель начальника департамента полиции города Ермахан Абдраманов, пишет радио «Азаттык».

Абдраманов не присутствовал на заседаниях суда и оглашении постановления. Его адвокаты отказались комментировать решение.

В посте, который стал поводом для разбирательства, Низовкина опубликовала фотографию служебного автомобиля Абдраманова, который загружали на эвакуатор. Низовкина написала, что машину остановили инспекторы, которые «заподозрили, что полицейский начальник ездит на подложных номерах».

Абдраманов в заявлении указал, что распространённые сведения «порочат его честь и достоинство, подрывают репутацию».

Низовкина заявила о несогласии с обвинением. Она считает заявление замначальника полиции попыткой помешать ее работе.

«В данное время в гражданском суде Шымкента идёт судебный процесс, на котором сотрудники полка, сразу несколько человек, оспаривают решение своего руководства об освобождении от должностей. Их непосредственным начальником является заявитель по моему делу. Поэтому этот процесс связываю с попыткой помешать мне выполнять мой журналистский долг — ходить на судебный процесс и освещать его в дальнейшем», — отметила журналистка.