Правительство утвердило план развития Жанатаса

Правительство Казахстана утвердило комплексный план развития моногорода Жанатас в Жамбылской области на 2023-2027 годы, предусмотрев выделение из бюджета на него 11 млрд. тенге, сообщило министерство национальной экономики.

В частности, 3,9 млрд. тенге будут направлены городу из республиканского бюджета, 7,1 млрд. тенге – из местного. В правительстве также рассчитывают, что 641,3 млрд. тенге будут привлечены из других источников, они пойдут на «укрепление реального сектора экономики, включая развитие промышленности, сельского хозяйства и предпринимательской деятельности».

Так, согласно плану, в городе ожидается реализация второго этапа строительства химического комплекса ТОО «Еврохим-Каратау» с созданием 500 рабочих мест, строительство ветровой электростанции «Сарысу», строительство завода кальцинированной соды ТОО «QazaqSoda», а также открытие птицефабрики и овощехранилища.

Жанатасу с целью «планирования городской среды» обещают разработку дизайн-кода (объем средств на эти цели не обозначен).

В городе ланируется провести капитальный ремонт четырех школ, открыть спортивные и тренировочные площадки, благоустроить дворы и общественные территории, а также реконструировать инженерные сети и коммуникации.

Кроме того, в Жанатасе запланирована установка мусоросортировочного комплекса и активная высадка деревьев и кустарников.

Жанатас – промышленный моногород в 145 км от Тараза. До распада Советского Союза его население превышало 57 тыс. человек, сейчас в Жанатасе остается около 24 тыс. жителей.

В городе ведется добыча фосфоритов, а градообразующими предприятиями здесь являются «Казфосфат» и «Еврохим».

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