Главу управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области сняли с должности

Аким Павлодарской области Асаин Байханов снял с должности главу управления энергетики и ЖКХ Ержана Салханова за слабую организацию работы по ликвидации последствий урагана, сообщает «Казинформ» . Вместе с тем в девяти районах области будет объявлен режим ЧС природного характера.

На совещании по вопросам ликвидации последствий природной стихии, в результате которой до сих пор остаются без света 18 населенных пунктов, Ержан Салханов был освобожден от занимаемой должности за ослабление контроля во вверенной ему сфере. Также глава региона оказался недоволен работой акимов городов, районов и некоторых областных ведомств и высказал претензии к АО «Павлодарэнерго», раскритиковав работу по восстановлению электроснабжения. Байханов поручил генеральному директору Олегу Щемелю лично разобраться в ситуации.

«Третьи сутки жители 18 сел остаются без электричества. Это означает, что третьи сутки у них нет освещения, не работает связь, а у некоторых нет еще и воды. Многие сельчане используют печи длительного горения и насосы для скважин. Без электроэнергии они не функционируют. Поручаю немедленно перестроить работы по восстановлению, привлечь к ним, в том числе, сторонние организации. Если вы не справляетесь, нужно просить помощи у нас», - заявил аким области.

Напомним, в ночь с 18 на 19 ноября в Павлодарской области шквальный ветер сорвал кровлю с 83 социальных объектов, в том числе с 61 объекта образования, 10 объектов здравоохранения, девяти объектов культуры и три спортивных объекта. Также пострадали 63 многоэтажки, из них в Павлодаре – 16, в Экибастузе – 43, в Аксу – три, в Коктобе – одна, и больше 80 частных домов. По данным метеостанций, в Баянаульском район скорость ветра достигала 37 м/с, в Экибастузе и Павлодаре – 29 м/с, в Аксу – 32 м/с, в районе Аккулы – 35 м/с. Всего по области произошло 246 аварийных отключений электроэнергии, без электричества остались больше 70 тыс. человек.

Для ликвидации последствий урагана в короткие сроки в городах и девяти районах области решили объявить режим ЧС природного характера. В ближайшее время в области определят подрядчиков, которые займутся восстановлением пострадавших соцобъектов. Также на возмещение могут рассчитывать жители, чье имущество пострадало от урагана. Для этого в течение 30 дней после объявления ЧС необходимо представить заявление о возмещении ущерба в местный исполнительный орган, будет проведена оценка ущерба, а решение примет специальная комиссия.