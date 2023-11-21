Мусин констатировал наличие ошибок в базах данных госорганов

Государственным органам нужно провести работу по актуализации баз данных, так как там есть ошибки, заявил во вторник в ходе заседания правительства министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин. Он также попросил премьер-министра поддержать вопрос введения административной ответственности за неправомерное истребование справок.

«На сегодняшний день оцифрованы данные о 6,3 млн семей. Благодаря этому мы узнали, какие услуги более востребованы у людей. Это 18 социально значимых услуг, пособия и выплаты многодетным семьям, лицам с инвалидностью, потерявшим кормильца. Эти услуги оказываются проактивно. Их около 800 тысяч. Но есть одна большая проблема – это ошибки в базах данных», - сказал Мусин и попросил поручить госорганам провести работу по актуализации баз данных.

Глава ведомства также напомнил, что ранее проведена работа по переводу бумажных справок в электронный формат. Но, как признал он, вопрос окончательно до сих пор не решен.

«Имеют место истребование справок работодателями и школами. В следующем году мы с двумя уполномоченными министерствами полностью решим эту проблему. Просим ввести административную ответственность за неправомерное истребование справки», - попросил министр главу кабмина.

В свою очередь премьер-министр Алихан Смаилов также признал факт жалоб со стороны граждан на некорректные данные. По его информации, за 10 месяцев этого года поступило более 56 тыс. заявок на корректировку сведений.

«Это говорит о недостаточно качественной работе при интеграции различных баз и оцифровке сведений. У посетителей ЦОНов вызывают недовольство большие очереди и отсутствие комфортных условий в помещениях. Граждане с особыми потребностями не могут попасть в некоторые здания ЦОНов из-за отсутствия специальных пандусов и подъемников. В единый контакт-центр крайне сложно дозвониться», - перечислил Смаилов.

В этой связи он поручил Минцифры до конца марта 2024 года автоматизировать оставшиеся виды государственных услуг, которые были заявлены как электронные, расширить перечень проактивных услуг на системной основе и регулярно проверять фактическую работоспособность каждой госуслуги.