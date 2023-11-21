Использование интернета Starlink законодательно урегулируют в Казахстане до конца 2024 года

Вопросы использования интернета компании Starlink в Казахстане урегулируют на законодательном уровне только в следующем году. Пока же подключение к интернету от Илона Маска является незаконным, заявил во вторник в ходе брифинга в правительстве министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

«Мы планируем в следующем году урегулировать всю эту ситуацию. Не могу сказать, в первом полугодии или во втором, потому что все зависит от мажилиса. Сначала нужно выработать модель, потом мы придем в мажилис и дальше будем дискутировать. До конца следующего года мы точно урегулируем вопрос», - заявил Мусин.

Он напомнил, что сегодня Минцифры совместно с компанией Starlink в пилотном режиме подключают к спутниковому интернету 10 сельских школ, а в течение полугода будут подключены 2 тыс. школ. Однако, признал Мусин, существуют законодательные ограничения.

«Что касается законодательных ограничений, они действительно есть, они не только в Казахстане. Сейчас все страны пересматривают законодательство, регулирующее отрасль связи. В связи с тем, что Starlink – это новая технология связи, которая появилась три года назад, чтобы предоставлять услуги связи, им необходимо устанавливать оборудование на территории (Казахстана – В.) и регулироваться с местными сетями связи», - объяснил он.

При этом так как компания использует межспутниковое соединение в космосе, по словам Мусина, «у них уже нет необходимости устанавливать соответствующее оборудование на территории стран, где они могут оказывать услуги».

«Это было заявлено буквально в этом году. Поэтому у нас закон под это еще не изменен. Для того чтобы эти изменения внести, мы реализовываем пилотный проект, в рамках которого будем смотреть на технологию, и после – выработаем законодательные нормы», - уточнил глава Минцифры.

Пока же, подчеркнул он, использование Starlink – это «так называемая серая зона, как было с Триколором по телевидению».

«Люди его (Starlink – В.) устанавливают, но, однозначно, мой вице-министр прав: сейчас это не урегулировано и получается, что законодательно сегодня не позволительно использовать технологию Starlink на территории Казахстана», - заключил Мусин.