Создание центра обеспечения жильем на базе «Отбасы банка» закрепил мажилис в первом чтении

В Казахстане реформируют жилищную политику и меняют правила получения жилья очередниками. В среду в ходе пленарного заседания мажилис в первом чтении одобрил законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реформирования жилищной политики». По новому закону, все списки очередников будут переданы в центр обеспечения жильем, который будет создан на базе «Отбасы банка». А каждый квартал будет проводиться инвентаризация списков. При этом также будут пересмотрены льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан.

«По действующему законодательству местные исполнительные органы осуществляют функции по постановке на учет граждан и его ведению, а также распределению и предоставлению жилища. В рамках законопроекта предлагается передать в “Отбасы банк” вышеизложенные функции местных исполнительных органов. При этом обеспечение жильем очередников путем строительства и приобретения жилья остается в компетенции местных исполнительных органов. В этой связи предусматривается преобразование “Отбасы банка” в национальный институт развития, который будет централизованно осуществлять передаваемые функции», - сказал министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев.

Он добавил, что с учетом передачи функций планируется вывести «Отбасы банк» из системы банков второго уровня.

В законопроекте прописан новый механизм, согласно которому раздельные списки очередников местных исполнительных органов, а это 646 тыс. человек, будут переданы в «Отбасы банк» без изменений. Следовательно, подчеркнул министр, постановка на учет в текущую базу будет прекращена. Вместе с тем на базе «Отбасы банка» будет создан центр обеспечения жильем, в который все граждане, вне зависимости от принадлежности к определенным категориям, могут встать на учет.

«На каждую заявку будет формироваться цифровой портрет семьи. Цифровой портрет семьи будет раскрывать доходы, имущества и активы, что позволит в полной мере учитывать все характеристики семейного положения нуждающегося гражданина. Центр обеспечения жильем будет являться единой информационной базой, интегрированной с государственными базами данных. Создание центра позволит применить принцип одного окна»», - объяснил Шарлапаев.

По новой модели предлагается распределять жилье среди нуждающихся в зависимости от даты постановки на учет и уровня доходов. Этот принцип, убежден глава Минпромышленности, «позволит обеспечить справедливое распределение жилищ среди всех нуждающихся граждан». Также в зависимости от уровня доходов очереднику будут предоставляться меры государственной поддержки в виде субсидирования арендной платы, арендного жилья либо льготных ипотечных займов.

«Одним из основных требований при постановке на учет является отсутствие жилья на праве собственности. На сегодня по действующему законодательству для постановки требуется отсутствие жилья в течение последних пяти лет. В связи с внедрением новых подходов предлагается увеличить срок отсутствия жилья до 10 лет для новых очередников», - добавил Шарлапаев.

При этом для актуализации сведений законопроектом предусматривается инвентаризация очередников не реже одного раза в квартал.

Еще одно нововведение – государство намерено пересмотреть льготы и приоритеты для отдельных категорий граждан, однако этот вопрос еще будет обсуждаться до второго чтения.