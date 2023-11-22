17 казахстанцев решили остаться в секторе Газа – МИД

17 граждан Казахстана и члены их семей – всего около 60 человек – решили остаться в секторе Газа, сообщил первый заместитель министра иностранных дел Кайрат Омаров.

«17 граждан с казахстанским паспортом там находятся. Их семьи там. Вместе с членами семьи – около 60 человек. Это несовершеннолетние дети, не достигшие 18 лет», - цитирует Омарова агентство «Казинформ».

Он отметил, что из 99 эвакуированных из сектора Газа ранее часть – граждане нашей страны, остальные члены их семей. Кроме того, остаются наши граждане и в Израиле, но сколько именно, первый замминистра не уточнил, подчеркнув только, что учет наших граждан проводится на добровольной основе.

«Их никто не заставляет. Хотя это проблема. Потому что случаются непредвиденные обстоятельства. Мы исходим из тех списков, которые есть у нас в консульском пункте. На сегодняшний день те люди, которые хотели бы выехать, уже выехали. Вы знаете, первый эвакуационный рейс пошел. Оставшиеся граждане не изъявляют желание покидать Израиль по разным причинам. Угрозы для их жизни не существует. Если появится желание, ряд иностранных авиакомпаний летают», - сказал Омаров.

Также он сообщил, что, когда ситуация разрешится, эвакуированные сами решат, оставаться в Казахстане или возвращаться в сектор Газа.

Вместе с тем эвакуация сотрудников посольства Казахстана в Израиле не предусматривается.

«Мы надеемся, что вопрос будет решен мирным путем. Об этом министр и все наши коллеги повторяют. Мы призываем к тому, чтобы вопрос решался мирным путем. Опасности для наших дипломатов нет. Наоборот, они выполняют важную миссию в Израиле, Египте и Иордании», - сказал Омаров.