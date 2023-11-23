Правительство продолжит ужесточать наказание за бытовое насилие, заверяет Смаилов

В правительстве находится законопроект по ужесточению ответственности за бытовое насилие и, как пообещал в четверг в кулуарах сената премьер-министр Алихан Смаилов, работа по дальнейшему ужесточению наказания будет продолжена.

«Еще один законопроект (по защите прав женщин и детей – В.) находится сейчас в правительстве. Там 90 поправок, которые направлены в большинстве своем на ужесточение ответственности», - сказал Смаилов.

По его словам, сейчас документ проходит согласование в государственных органах и в ближайшее время его внесут в мажилис.

«В связи с новыми какими-то аспектами изменения жизни, в том числе и технологии меняются, появляется возможность видеофиксации. Мы будем дополнительно вносить необходимые поправки по дальнейшему ужесточению», - пообещал глава кабмина.

Вместе с тем, подчеркнул Смаилов, сам он не приемлет насилия ни в каком виде.

«Я, как премьер-министр и просто как человек, не приемлю каких-либо видов насилия в отношении женщин в первую очередь. Поэтому будем работать над тем, чтобы впредь исключить, искоренить такого рода правонарушения в отношении личности», - заключил он.

Напомним, что законопроектом, о котором говорит Смаилов, предлагается частичная криминализация за неоднократное нанесение побоев и легкого вреда здоровью женщины. Как отмечал депутат Асхат Аймагамбетов, сейчас уже соответствующая норма есть, однако депутаты пытаются «соблюсти баланс».

«Дискуссия по поводу декриминализации, что было сделано несколько лет назад, до сих пор продолжается. Очень много позиций. Некоторые профессоры занимают одну позицию, у МВД есть другая позиция. Но факт остается фактом – эта проблема на сегодня не решена. Мы предлагаем по однократным (случаям – В.) оставлять ответственность. Но за систематичные или неоднократные такого рода нарушения предлагается криминализация по защите прав женщин», - объяснил Аймагамбетов.

Он также напомнил, что есть в законодательстве норма по преследованию, по выселению агрессора в специальные центры. Но обычно «выселяется женщина с ребенком, агрессор остается дома и продолжает вести свой образ жизни». В этой связи депутаты предлагают выселять агрессора, но обеспечивать его при этом «соответствующими условиями».