Частично криминализировать неоднократное избиение женщин предлагают депутаты мажилиса

Депутаты мажилиса пытаются найти баланс по криминализации статьи за систематическое насилие над женщинами, а также предлагают ввести ответственность за харрасмент на работе. Об этом в пятницу в ходе заседания межведомственной комиссии в министерстве юстиции, представляя концепцию проекта закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и обеспечения безопасности детей», заявил депутат мажилиса Асхат Аймагамбетов.

«Что касается защиты прав женщин: мы предлагаем введение ответственности за харрасмент при трудовых отношениях. Также предлагается частичная криминализация за неоднократное нанесение побоев и легкого вреда здоровью женщины», - сказал Аймагамбетов.

Он отметил, что соответствующая норма есть, однако депутаты пытаются «соблюсти баланс».

«Дискуссия по поводу декриминализации, что было сделано несколько лет назад, до сих пор продолжается. Очень много позиций. Некоторые профессоры занимают одну позицию, у МВД есть другая позиция. Но факт остается фактом – эта проблема на сегодня не решена. Мы предлагаем по однократным (случаям – В.) оставлять ответственность. Но за систематичные или неоднократные такого рода нарушения предлагается криминализация по защите прав женщин», - объяснил Аймагамбетов.

Он также напомнил, что есть в законодательстве норма по преследованию, по выселению агрессора в специальные центры.

«Когда бывают проблемы семейно-бытовых отношений, обычно выселяется женщина с ребенком. Агрессор остается дома и продолжает вести свой образ жизни. Женщина вынуждена искать прибежище. Поэтому депутатами предложена норма выселять агрессора. При этом предусматривается обеспечение его соответствующими условиями», - добавил парламентарий. Кроме того, в концепции законопроекта предлагаются нормы и обязанность проводить досудебные расследования по всем фактам суицида и пожизненное лишение свободы за педофилию.