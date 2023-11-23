Не говорить постоянно о нарастающих угрозах безопасности призвал Токаев страны ОДКБ

По его мнению, это порождает у международного сообщества иллюзию, что «мы кого-то боимся»
Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, которая проходит в Минске, заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. И Казахстан готов совместно с странами Организации и далее противостоять этим вызовам. Однако, по мнению президента, нет необходимости говорить об этих угрозах постоянно, сообщает пресс-служба Акорды.
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