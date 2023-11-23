По его мнению, это порождает у международного сообщества иллюзию, что «мы кого-то боимся»
Не говорить постоянно о нарастающих угрозах безопасности призвал Токаев страны ОДКБ
Фото пресс-службы президента Казахстана

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, которая проходит в Минске, заявил, что разделяет озабоченность партнеров по ОДКБ относительно уровня традиционных угроз, включая рост оборота наркотиков, оружия, трансграничной преступности и нелегальной миграции. И Казахстан готов совместно с странами Организации и далее противостоять этим вызовам. Однако, по мнению президента, нет необходимости говорить об этих угрозах постоянно, сообщает пресс-служба Акорды.

«Выстраивая тактику и стратегию деятельности ОДКБ, мы, безусловно, должны учитывать угрозы и вызовы современных реалий. Вместе с тем, на мой взгляд, нет необходимости постоянно говорить о растущих угрозах безопасности государств – участников ОДКБ, даже если таковые существуют. В конце концов, угрозы существовали всегда. Такова сущность международного сообщества. Частые заявления на эту тему порождают иллюзию, будто мы кого-то боимся», - сказал Токаев.

Кроме того, по его мнению, подобные заявления могут также получить «совершенно неверную интерпретацию».

«Риторика Организации должна быть жесткой, но предельно корректной, с учетом собственного достоинства государств-участников и их объединенного военно-политического потенциала и мощи. ОДКБ показала свои успехи как авторитетная военно-политическая организация, но впереди стоят новые задачи, которые должны соответствовать конструктивному настрою ее государств-участников», - подчеркнул Токаев.

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