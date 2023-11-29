Суд приговорил Марата Жыланбаева к 7 годам тюрьмы

29 ноября суд в Астане признал виновным лидера незарегистрированной партии «Алға, Қазақстан!» Марата Жыланбаева в участии в «запрещенной организации» и «финансировании экстремистской организации» и назначил ему наказание в виде 7 лет лишения свободы, сообщает “Радио Азаттык” . Суд прошел онлайн в закрытом режиме.

Прокурор ранее запросил для Жыланбаева10 лет лишения свободы. Международные и местные правозащитные организации считают это дело политически мотивированным.

60-летний Марат Жыланбаев в последние годы выступает с критикой властей и участвует в акциях протеста. С прошлого года он несколько десятков раз обращался в акимат Астаны за согласованием митингов о прекращении преследования политических активистов, проведения расследования январских событий 2022 года с участием международных экспертов, также пытался провести митинг, осуждающий российскую агрессию в Украине. Ни одна из акций не была согласована.

Последняя несогласованная акция прошла 17 марта перед зданием посольства стран ЕС в Астане, на которой Жыланбаев требовал регистрации политических партий и освобождения политзаключенных. За это 3 мая его привлекли к административной ответственности и арестовали на 20 суток. Но 23 мая он так и не вышел после отбытия административного ареста. Позже стало известно, что полиция доставила его в управление по борьбе с экстремизмом, а в загородном доме Жыланбаева провели обыск. После чего его арестовали на два месяца, подозревая в «причастности к запрещенной организации» (ст. 405 УК РК) и «финансировании деятельности экстремистской организации» (ст.258 УК РК).

В постановлении следственного органа говорится, что Жыланбаев состоит в чате организаторов и участников движения ДВК, признанного казахстанским судом экстремистским, и якобы находится на связи с Мухтаром Аблязовым и его «заграничным штабом», получая от них задания и указания, направленные на «изменение конституционного строя». Сам Жыланбаев отрицает членство в какой-либо экстремистской организации, добавляя, что с прошлого года не может зарегистрировать партию «Алға, Қазақстан!».

30 октября начался суд по делу Жыланбаева, во время которого судья объявил, что по по просьбе двух свидетелей процесс переводят в закрытый режим. Имена этих свидетелей не разглашаются. На заседании 1 ноября Жыланбаев зашил себе рот и объявил голодовку, требуя сделать суд открытым.

Марат Жыланбаев известен тем, что за полтора года пробежал в одиночку три крупнейшие пустыни мира: азиатские Каракумы, африканскую Сахару и австралийскую Большую Викторию.