Еще двое – иностранцы
Среди погибших в хостеле в Алматы 11 казахстанцев
Фото "Радио Азаттык"

Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что среди погибших при пожаре в хостеле – 11 граждан Казахстана, один гражданин Узбекистана и один гражданин России, сообщает Радио «Азаттык».

По информации акима Алмалинского района Айдара Жакыбаева, во время пожара в хостеле находились в основном студенты, в том числе учащиеся медицинского университета.

Также он проинформировал, что с места пожара были эвакуированы 56 человек, из них 45 человек были размещены сначала в спортзале близлежащей школы, обеспечили горячим питанием и необходимыми вещами.

«Буквально 10-15 минут назад мы их разместили в близлежащие два хостела. То есть все меры приняты, сейчас направляемся туда, составим списки вещей первой необходимости, кому что нужно, и оперативно их предоставим. По пострадавшим – они находятся в больнице», - сказал Жакыбаев.

Начальник ДЧС города сообщил, что хостел открылся полтора месяца назад, но разрешения на эту деятельность у него не было.

По информации акимата города, помещение хостела принадлежит Halyk Bank как залоговое имущество, банк сдал его в аренду.

«Данный хостел не заключал меморандум с вузами города Алматы о сотрудничестве проживания студентов. Заявления от студентов на проживание в данном хостеле не поступало, организация по расселению студентов в хостел не производилась», - цитирует сообщение акимата «Азаттык».

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