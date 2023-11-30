Для школьников в Казахстане законодательно введут ограничения на пользование телефонами на уроках

В Казахстане на законодательном уровне закрепляют ограничение на использование сотовых телефонов школьниками во время уроков. Такая норма прописана в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам образования и наставничества», который в среду в ходе пленарного заседания рассматривает мажилис.

«Еще одна проблема, возникшая у учителей, – отсутствие четких ограничений в законодательстве по использованию учащимися телефона во время занятий. В связи с этим в проект предусмотрена специальная норма об ограничении использования мобильных телефонов во время занятий», - сказал депутат Асхат Аймагамбетов.

Он уточнил, что этот вопрос «очень долго обсуждался». Поэтому принято решение, что ребенок может принести в школу мобильный телефон, но не может его использовать во время уроков.

«На уроке ребенок должен заниматься только обучением, то есть он не должен использовать какие-то социальные сети, сидеть в TikTok и так далее. Сейчас у нас очень много современных специалистов, много педагогов, которые используют разные приложения. И когда учитель может позволить себе использовать мобильные телефоны для того, чтобы работать по каким-то инновационным методам, в этом плане ограничений нет. А если ребенок будет заниматься своими делами, в этом плане, конечно, ограничения будут действовать», - уточнил депутат, отвечая на вопросы коллег.

Что же касается установления отдельных ячеек для телефонов в школе, то это, по словам Аймагамбетова, законопроектом никак не регулируется, соответственно, никаких «ограничений не предусматривается».

Кроме того, добавил депутат, еще одна жалоба, которая поступает от родителей, – это вопрос бесплатного доступа в электронном виде к оценкам и домашним заданиям учащихся. В этой связи законопроектом устанавливаются обязательства по обеспечению родителей этим доступом.