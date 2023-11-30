Добровольную дактилоскопию для казахстанцев на законодательном уровне закрепил мажилис

Депутаты мажилиса на законодательном уровне закрепили вопрос добровольной дактилоскопии для граждан Казахстана. Ранее планировалось, что она будет обязательной с 1 января 2024 года. Новые поправки внесены в проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной корпорации», который в среду в ходе пленарного заседания во втором чтении принял мажилис.

«Исключается обязательность проходить дактилоскопическую регистрацию гражданами Республики Казахстан при получении документов. Казахстанцы могут пройти регистрацию добровольно. При этом дактилоскопия обязательна для иностранных граждан», - сказала депутат мажилиса Екатерина Смышляева.

Она также добавила, что для иностранцев и лиц без гражданства вводится требование личного обращения в регистрационные органы на территории Казахстана для получения индивидуального идентификационного номера. Ранее они могли это сделать по доверенности, даже не приезжая в страну.

Кроме того, ко второму чтению депутаты внесли ряд других поправок в законопроект. В частности, введение института партнерских организаций и соглашений, а также требования к ним для приема и подачи заявлений.

«Для населения это означает безопасность и доступность, особенно для отдаленных районов. Сегодня в пилотном режиме в селах успешно работают фронт-офисы в отделениях “Казпочты”. Государственные услуги доступны в банковских приложениях. Этот опыт можно масштабировать», - считает депутат.

Вместе с тем процесс оказания государственной услуги по закону разделяется на две составляющие. Первая – прием и выдача результатов. Вторая – оказание государственной услуги.

«Государственные услуги могут оказываться только государственными органами. Прием и выдача результатов могут осуществляться государственными органами самостоятельно или через партнерские организации», - уточнила Смышляева.

Также вводится понятие «услуги дополнительного сервиса». Она, по словам депутата, будет оказываться государственной корпорацией только по желанию услугополучателя. Перечень услуг и их цена будут согласовываться с министерством цифрового развития.

Ранее сообщалось, что новым законопроектом планируется приравнять сотрудников центров обслуживания населения к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций. Другими словами, они будут нести ответственность за сохранение и утечку персональных данных граждан наравне с госслужащими.